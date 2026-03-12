岩手県内で関連死を含め６０００人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災は、１１日で発生から１５年となった。残された人たちは大切な人を思い、鎮魂の祈りをささげた。沿岸自治体などで開かれた追悼式には震災の記憶がほとんどない若者が立ち、「風化を防ぎ、教訓を後世に伝えていく」と誓いを新たにした。山田町の山根捺星（なつせ）ちゃん（当時６歳）の家族が１１日、遺骨が発見された宮城県内の海岸を、引き渡し後