国連の安全保障理事会は、アメリカとイスラエルによる攻撃を受け、中東各地への報復攻撃を行っているイランを非難する決議案を採択しました。「議案は採択されました」国連安保理は11日、報復攻撃を行うイランを非難する決議案をアメリカを含む13か国の賛成多数で採択しました。この決議案は、イランの報復攻撃を国際法違反だと非難し、攻撃の即時停止を求めるもので、バーレーンが中東6か国を代表して提出し、日本を含むあわせて1