◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア─メキシコ（2026年3月11日テキサス州ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組は11日（日本時間12日）、最終戦となるイタリア─メキシコ戦が行われ、イタリアが2回に先制点を奪った。メキシコ先発でカブスで昨季4勝を挙げたアサドは、先攻のイタリア打線を3者連続三振と完璧な立ち上がりを見せた。一方、イタリア先発で昨季フィリーズで5勝