今回は、同棲中の彼氏に復讐を決意したエピソードを紹介します。「30歳になる前に結婚しよう」と言っていたのに…「私には10年以上付き合っている同棲中の彼氏がいます。彼氏は数年前に『30歳になる前に結婚しよう』と言ってくれていたのですが、もうすぐ私は30歳。でも結婚の話は最近まったく出てきません。そんなある日、彼氏の浮気が発覚したんです。しかも浮気相手を同棲中の家に連れ込んでいるみたいで、ありえないですよね。