・ＮＹダウ４７４１７．２７（－２８９．２４） 高値４７７１１．２６ 安値４７１８５．８９ ・Ｓ＆Ｐ５００６７７５．８０（－５．６８） ・ナスダック総合指数２２７１６．１３（＋１９．０３） 出所：MINKABU PRESS