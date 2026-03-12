『シンデレラ』『眠れる森の美女』――ディズニーはこれまでも、ロマンティックな愛の物語を描き続けてきた。ジェイン・オースティン作『高慢と偏見』のように、時には身分差に代表される「ふたりを隔てる壁」を描くことも作品を名作たらしめるスパイスとなるが、『マイ・エレメント』は「触れられない」という設定をここまで切実なラブストーリーに昇華できるのかと驚かされる作品だ。 参考