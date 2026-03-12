[3.11 欧州CL決勝T1回戦第1戦 ボデ・グリムト 3-0 スポルティング]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は11日、各地で決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦を開催した。ボデ・グリムト(ノルウェー)は人工芝のホームにスポルティング(ポルトガル)を迎え、3-0の先勝を収めた。スポルティングのMF守田英正は後半の途中から出場した。ボデ・グリムトは今回が欧州CL初出場だが、マンチェスター・シティとアトレティコ・マドリーを