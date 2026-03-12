[3.11 欧州CL決勝Tラウンド16第1戦 R・マドリー 3-0 マンチェスター・C]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は11日に決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦を行った。レアル・マドリー(スペイン)とマンチェスター・シティ(イングランド)の対戦は、R・マドリーが3-0で勝利した。前半はR・マドリーのMFフェデリコ・バルベルデが圧巻のパフォーマンスを見せる。前半20分にGKティボー・クルトワのロングフィードを受けたバルベルデ