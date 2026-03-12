[3.11 ポストユースマッチ U-19 Jリーグ選抜 0-1 全日本大学選抜 CSア港]大きく人生を変えた年末年始の全国高校選手権を経て、順調にプロの階段を上っている左サイドのスペシャリストも、U-19 Jリーグ選抜として参加するポストユースマッチの舞台で自身の成長を加速させようとしている。いわきFCのMF荒木仁翔は昨季の神村学園高で左サイドバックとウイングバックを担い、インターハイと全国高校選手権の夏冬日本一に導いた18歳