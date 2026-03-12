12日午前3時45分ごろから、九州自動車道の下り線、熊本ICから益城熊本空港ICの間が通行止めとなっています。 通行止め解除の見通しはたっていません。 警察によりますと、午前3時20分ごろ、通行していた車の運転手から「高速道路に人か何かが寝ていたような、転がっていました」と110番通報がありました。 通報を受けて、警察とネクスコ西日本が確認したところ、車にひかれたような女性が高速道路上で発見されたということです