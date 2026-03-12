俳優でグラビアでも活動する高崎かなみ、『ヤングガンガン』6号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【写真】爽やかグラビア！ピンク水着姿の高崎かなみ表紙はピンクの水着姿で爽やかなグラビアを披露。巻頭グラビアでは、白のランジェリー姿や胸元を大胆に見せた衣装を着ている。高崎は1997年生まれ、神奈川県出身。各誌のグラビアで存在感を示す一方、俳優としてもドラマ『社畜人ヤブー』（BS松竹東急）や映画『永遠の待ち人