メジャーリーグのカクタスリーグ（春季キャンプ）の試合で、記録的な暑さが予想されているとAP通信が11日（日本時間12日）に報じた。アリゾナ州中部では、今後10日間で記録的な暑さが予想されており、今週末には気温が華氏90度台（摂氏32度前後）に達し、来週後半には華氏105度（摂氏40.6度）を超える可能性がある。フェニックスの国立気象局の気象学者キャサリン・ベリスラビッチ氏は11日（日本時間12日）、現在の予報では