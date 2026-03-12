イスラエルがイランへ攻撃を実施したことで、緊張感が高まる中東情勢。UAEやクウェート、サウジアラビアといった周辺諸国にも影響が広がり、現地に滞在している邦人の退避が始まっている。ところで、一部の中東諸国は日本人富裕層の移住先として人気の地域だ。例えば、UAEのドバイでは、節税を理由にドバイヒルズやダウンタウンに日本人富裕層が生活の拠点を構えている。彼らは今回の情勢悪化を受けてどう動くのか、日本人のドバイ