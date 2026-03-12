2026年春に公開予定のモバイルゲーム「パワプロアドベンチャーズ」が、9日から新宿・歌舞伎町の新宿東宝ビルに壁面広告を掲出したことを発表した。 【写真】新宿東宝ビルでデッカく登場した「パワプロアドベンチャーズ」 同ゲームは、剣と魔法のファンタジー世界を舞台にした育成シミュレーションRPG。「パワプロ」シリーズおなじみの「サクセス」で冒険者を育成し、理想のパ&#12