3月11日、東日本大震災から15年がたった。15年の間に、熊本地震や能登半島地震など大きな地震も起きた。災害に対する制度や防災技術の進展はあるものの、南海トラフ巨大地震の30年以内発生確率は、最悪の場合「60～90％程度以上」という政府発表もある。東日本大震災の記憶を風化させず、当時得られた教訓を未来の防災・減災へと確実につなげていかなければならない。 不動産コンサルティング会社さくら事務所で災害調査を