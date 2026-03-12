フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）が6月をもって同局を退社することを12日、自身のインスタグラムで発表した。今後については「11年間培ってきた“伝える・聴く力”を活かした活動の場も広げながら、より主体的に、クリエイティブなことにも挑戦したい」と明かした。6月をもって退所することを報告した小澤アナは24年に第1子となる長女を出産したことで「育児と向き合う中で時間の尊さと有限さを痛感」したと退社を考え