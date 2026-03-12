G7=主要7カ国の首脳らが11日、オンライン会議を開き、イラン情勢やエネルギー価格の高騰について議論しました。【映像】オンライン会議に参加する高市総理の様子会議に参加した高市総理は、ホルムズ海峡付近での船舶への攻撃に懸念を示し、安全な航行を確保するためにG7や中東諸国などと連携すると表明しました。イラン情勢の悪化でエネルギー供給の逼迫が懸念されていますが、G7はロシア産原油の輸出価格に上限を設けるなど