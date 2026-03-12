大切な愛犬が心配で、仕事を休んで朝イチの診察に滑り込んだという飼い主さん。心配で早く受診したいと思うあまりに…コントのような結末が話題になっているのです。 ツッコミが殺到したその一部始終は、記事執筆時点で84万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：愛犬が心配になり、朝イチで動物病院へ向かった結果→車を見ると…衝撃的な『わすれもの』】 仕事を休み朝イチで動物病院へ