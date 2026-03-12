NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月13日放送の第115話では、ヘブン（トミー・バストウ）が錦織（吉沢亮）に自分は日本人だと告げる。 参考：『ばけばけ』「雨清水トキ」はダジャレが出発点？“名前”にまつわる朝ドラ制作陣の葛藤 勘右衛門（小日向文世）がヘブンの日本名を考案した第114話。 第115話では、久しぶりに松江の朝を迎えたヘブン。しかし、かつて感じたはずの感情が、音を聞いても、風景を見ても、