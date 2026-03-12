大戸屋ホールディングスは、「大戸屋ごはん処グランドハイヤットレジデンス2店」を2月28日にオープンした。フィリピンには初出店となる。海外店舗でも日本国内と同じ味と品質を掲げ、調味料や主な食材を日本から輸出し、店内調理にこだわって提供する。代表的な定食として、鶏と野菜の黒酢あんや炭火で焼くほっけの定食などを用意する。日本の家庭料理を基にした定食を世界で提供する方針のもと、2005年から海外展開を進めており、