レアル・マドリーは現地３月11日、チャンピオンズリーグのラウンド16第１レグで、マンチェスター・シティとホームで対戦。５シーズン連続での顔合わせとなったなか、３−０で快勝し、ベスト８進出に大きく前進した。全得点を叩き出したのは、フェデリコ・バルベルデだ。20分に守護神ティボー・クルトワのロングフィードから先制点を奪うと、27分と42分にも得点し、前半だけでハットトリックを達成してみせた。また、27歳のウ