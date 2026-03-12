俳優の高岡早紀さんは3月10日、自身のInstagramを更新。最新ショットで抜群のスタイルを公開しました。【写真】高岡早紀のおしゃな姿「ゆっくりと休息を」高岡さんは「皆さまいかがお過ごしですか？」とつづり、自身の写真を1枚載せています。おしゃれな階段のある室内で撮影されたソロショットです。ワンピースにロングコートを羽織り、53歳とは思えないスタイルの良さが際立っています。また、おしゃれな雰囲気も漂っています。