「オープン戦、ＤｅＮＡ４−６広島」（１１日、横浜スタジアム）横浜の空に豪快なアーチを描いた。広島のドラフト３位・勝田（近大）のフルスイングから放たれた打球は高々と舞い上がり、右翼ポール際に着弾。少し驚きの表情を浮かべながら、ダイヤモンドを一周した。開幕１軍に大きく前進する“プロ初本塁打”。「まさか打てるとは思っていなかったので、びっくりしたのが率直な感想です」と初々しく振り返った。２点リード