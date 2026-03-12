米南部ケンタッキー州ヘブロンで演説するトランプ大統領＝11日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、南部ケンタッキー州ヘブロンで演説した。与党共和党内で自身に批判的なマシー下院議員の選挙区で、マシー氏を「最悪の人物」「共和党の災い」と罵倒。11月の中間選挙に向けた共和党予備選に「刺客」として擁立した農家エド・ギャルライン氏の支援を本格化させた。現職議員に対抗馬を送り込んだ5月の予備選