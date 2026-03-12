フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）が12日、インスタグラムを更新し「いつも温かく見守ってくださっている皆さま2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と6月で同局を退職すると発表した。小澤アナは「幼い頃から大好きだったフジテレビで、報道・スポーツ・バラエティーと、ジャンルの垣根を越え多くの現場に携わらせてもらった11年間は、私にとって濃厚で、何にも代え難い幸せな時間でした」と