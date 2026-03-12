子どもの進学をきっかけに、住まいを見直す家庭は少なくありません。特に都心の高校へ通う場合、毎日の通学時間は生活の負担になりやすく、住み替えを考える理由としては十分です。 ただ、気になるのは「今のマンションがいくらで売れるのか」という点です。売却額の見当がつかないまま新居を探し始めると、予算に無理が出ることもあります。まずは相場を知り、教育費と住居費の両立を考えることが大切です。 まずは