狙った目標を正確にとらえるアイアンのスイングは、どんなところにポイントがあるのか？世界のトッププロが集結した「ベイカレントクラシック」に出場した3選手のスイング写真から学ぼう！ 非の打ちどころナシ！ザ・スタンダードスイング Point左足の上に左股関節が移動している（1番右の画像） アドレス~バックスイング（左の2枚の画像）教科書どおりのアドレスです。1点だけ特徴をあげるなら、右手のグ