高市総理大臣は、イラン情勢を受けた原油価格の高騰を踏まえ、ガソリン価格を全国平均で170円程度に抑える措置を講じるとともに、石油備蓄を放出する方針を明らかにしました。【映像】高市総理大臣の発言高市総理大臣「今後、原油価格が上昇した場合にはガソリン価格の上昇が見込まれますが、そうした中にあっても小売価格を全国平均で170円程度に抑制する」政府は19日からガソリン価格を抑える補助金制度を再開し、小売価格を