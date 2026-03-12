今季限りで現役引退したスピードスケート女子の高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が11日、自身のインスタグラムを更新。オランダでの最後のレースを終え、心境をつづった。銅メダル3個を獲得した2月のミラノ・コルティナ五輪、現役ラストレースで3位に入った世界選手権オールラウンド部門を終え、帰国した高木。「長いスケート人生の最後のレースで満員のThialfで滑れたことこの笑顔になれたことこれ以上ない自分へのご褒美