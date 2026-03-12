特別な「クラウンエステート THE 70th」とは？トヨタの高級乗用車「クラウン」。もしかしたら日本で一番知られている車名ではないでしょうか。そのクラウンの最新モデルのひとつである「クラウンエステート」に70周年記念の特別仕様車「THE 70th」が設定され、2025年11月20日より販売が開始されています。いったいどのようなクルマなのでしょうか。初代クラウンが登場したのは1955年。開発から設計に至るまで日本で行われ