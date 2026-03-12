私（エイコ）は数年前、元夫（マコト）と離婚しました。離婚の原因は価値観の不一致です。とくに教育に対する考え方が大きく違ったのです。元夫は公立中学から公立高校へ進み、国立大学を出ています。小学生に塾なんていらない、中学は公立で十分、わざわざお金をかけて私立に行く必要なんてない……。元夫はそんな主張を曲げませんでした。中高一貫校出身の私は呆れ果て、当時小学生だった息子のユウタと娘のナオを連れて実家に身