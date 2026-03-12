＜台湾ホンハイレディース 事前情報◇11日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞先週の国内ツアー開幕戦を制した佐久間朱莉は、台湾で“前人未踏の記録”を目指していく。【写真】女子では珍しい！佐久間が選んだマッスルバック女王として臨んだ沖縄での勝利は、やはり反響も大きかった。「たくさんの人がお祝いのメッセージを送ってくれて、年間女王らしいプレーだとコメントももらえました