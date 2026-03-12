＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 初日（2日間競技）◇11日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞ YouTubeやテレビ番組の出演で注目度上昇中の森田乃愛が「69」のラウンドで、首位と1打差の3アンダー、2位タイにつけた。このオフに取り組んだトレーニングと軽量シャフトの効果で飛距離アップ。それをきっちりスコアに結びつけた。あなたの推しは？超小顔美女発見！ドライバーの