＜ザ・プレーヤーズ選手権事前情報◇11日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞PGAツアーのフラッグシップ大会で、第5のメジャーと呼ばれる「プレーヤーズ選手権」の開幕前日の11日、フロリダ州ポンテベドラビーチにあるPGAツアー本部には多くの関係者やメディアが集まっていた。【写真】名物ホール17番パー3は池のなかにポツンとグリーンがある2021年に完成したガラス張りの豪奢