＜台湾ホンハイレディース 初日◇12日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアーの今季第2戦は、48年ぶりの開催となる台湾が舞台になる。そのコースは、試合前の選手に話を聞くと「大きな優勝スコアにはならない」、「アンダーパーを出すのが難しい」、「パープレーならばんばんざい」などの言葉が並ぶ超難関だ。その難しさを青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太氏に解説し