「オープン戦、阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）阪神が西武に競り勝った。先発した新外国人のカーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝は４回３安打１失点。１５０キロ台前半の速球とカーブなどを交えて６三振を奪ったが、３盗塁に課題を残した。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は「変化球でカウントを取れる点が大きい」と評価した。◇◇先発した阪神・ラグズデールは、変化球でカウントを取