人気キャラクター「きかんしゃトーマス」シリーズの最新映画『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』（3月27日公開）より、タレントのイモトアヤコのアフレコ映像と、本作の主題歌を担当する俳優・木村佳乃との2ショットトーク映像が解禁された。【動画】アフレコに挑むイモトアヤコ＆木村佳乃とのトーク映像本作のテーマは“歌で心と心をつなぐ”ミュージカル。トーマスと仲間たちが暮らすソドー