映画界最大の祭典「第９８回アカデミー賞」の授賞式が１５日（日本時間１６日）に開催される。今年は、邦画実写の国内興収記録を更新した李相日監督の「国宝」が、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネート。日本作品として初の快挙で、受賞への期待が高まっている。デイリースポーツでは短期集中連載「世界を歌舞（かぶ）け！〜『国宝』の挑戦〜」をスタート。前編では、映画評論家の松崎健夫氏に近年のアカデミー賞の傾向