フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）が同局を退社することを12日、自身のインスタグラムで発表した。小澤アナは「2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と報告した。入社した11年間に「幼い頃から大好きだったフジテレビで、報道・スポーツ・バラエティーと、ジャンルの垣根を越え多くの現場に携わらせてもらった11年間は、私にとって濃厚で、何にも代え難い幸せな時間でした」と振り返った