「元・外務省職員」が主催するという、オカルト界に類を見ない知的なバックグラウンドを持つ異端のホラーユニット「心霊結社トワイライト」は、2026年3月20日(金・祝)、北海道・新千歳空港(ポルトムホール)にて、次世代型ホラーサミット『怪奇会談2026 in 北海道』を開催する。本イベントは、出演者の各SNSの総フォロワー数を合わせると約300万人にのぼる。絶大な影響力を持つトップクリエイターや、数々の賞を総なめにする実話怪