日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3509（-1.0-0.03%） ホンダ1459（-7.5-0.51%） 三菱ＵＦＪ2697（+12.5+0.47%） みずほＦＧ6374（+20+0.31%） 三井住友ＦＧ5322（+20+0.38%） 東京海上6020（+4+0.07%） ＮＴＴ155（-0.5-0.32%） ＫＤＤＩ2655（-7-0.26%） ソフトバンク216（-0.9-0.41%） 伊藤忠2065（-15-0.72%）