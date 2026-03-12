米株価指数先物下げ拡大、ダウ200ドル超安戦争長期化見通し 東京時間07:41現在 ダウ平均先物MAR 26月限47214.00（-234.00-0.49%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6749.25（-30.25-0.45%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24869.75（-113.75-0.46%）