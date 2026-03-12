【本日の見通し】ドル高基調継続見込み 海外市場でドル円は158.98円まで上値を伸ばした。イラン紛争の長期化を警戒した動きがドル買いを誘った。ホルムズ海峡を通過しようとしたタイ船籍の貨物船がイラン革命防衛隊に攻撃されたことや、十数個の機雷設置が報じられたことなどが警戒感を誘った。トランプ大統領はイランからの早期撤退は望んでいないと発言しており、紛争の長期化を示唆している。 昨日発表され