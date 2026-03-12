米株価指数先物時間外一段安、ダウ300ドル超下落 東京時間07:49現在 ダウ平均先物MAR 26月限47131.00（-317.00-0.67%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6737.25（-42.25-0.62%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24824.50（-159.00-0.64%）