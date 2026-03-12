ドル円159円大台つける、トランプ早期撤退望まず原油先物93ドル 有事のドル買いでドル円は159円の大台をつけた、原油価格は時間外で一時1バレル＝93ドル台に上昇する場面が見られた。ダウ先物は300ドル安。 トランプ米大統領はイラン戦争「早期撤退は望んでいない」とコメント。イラン側は原油200ドルに耐えられるならゲームを続けろと米国を挑発。