東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.95高値158.98安値157.86 160.45ハイブレイク 159.72抵抗2 159.33抵抗1 158.60ピボット 158.21支持1 157.48支持2 157.09ローブレイク ユーロドル 終値1.1567高値1.1645安値1.1561 1.1705ハイブレイク 1.1675抵抗2 1.1621抵抗1 1.1591ピボット 1.1537支持1 1.1507支持2 1.1453ロ&#12