©ABCテレビ ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」でメインMCを務める岩本計介（ABCテレビアナウンサー）。2015年から11年間出演してきた「おはよう朝日です」を３月27日(金)の放送をもって卒業する。卒業を目前に控えた３月23日（月）～27日（金）の１週間はまさに“岩本づくし”。身体を張って挑んだ『ヒマラヤ登山』の特集や、11年間の名シーンを振り返る。さらに、卒業の翌日となる３月28日（