＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】カメラが捉えた行司のただならぬ体格将来の関取を目指す新弟子たちが激突する「前相撲」で、主役の力士たちに負けず劣らずの強烈な存在感を放つ人物に注目が集まった。まだあどけなさの残る若手力士たちの間で見事な体格を印象づけたのは、弱冠22歳の行司。画面越しに伝わるその存在感に、視聴者から「行司が一番強そう」といった驚きの声が寄せられた。