3月12日（木）の『アメトーーク！』では、品川祐（品川庄司）持ち込み企画「レギュラー番組なし芸人」が放送される。スタジオには、品川をはじめ、岡野陽一、ネルソンズ（青山フォール勝ち、岸健之助、和田まんじゅう）、さや香（石井、新山）、鬼越トマホーク（金ちゃん、良ちゃん）が集結。テレビで見かけるにも関わらず、意外とレギュラー番組を持っていない芸人たちが哀しき自己分析＆切ないあるあるをぶちまける。「なぜレギ