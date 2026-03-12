かっぱ寿司は、2026年3月12日から18日までの平日限定で「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を販売します（一部改装中の店舗を除く）。寿司メニューと組み合わせてもお得今回の"平日（得）メニュー"は、子どもから大人まで人気の「おにぎり」と「フライドポテト」が登場。いずれも3月12日と13日、16日から18日まで、店内飲食に限り90円でお得に楽しめます。・香ばし炙りおにぎり 特製のタレを塗って直火で香ばしく炙ることで、外は